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Преступления Происшествия

Подозреваемый в браконьерстве самарец стал фигурантом уголовного дела

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары стал фигурантом уголовного дела по подозрению в незаконной добыче водных биоресурсов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

20 октября в отделение полиции О МВД России по Красноярскому району поступила информация о том, что на р. Сок в районе с. Малая Царевщина мужчина ведет вылов рыбы с помощью незаконных приспособлений. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого. По версии стражей порядка мужчина, зная, что вылов рыбы с помощью сетей и иных подручных средств здесь строго запрещен, на лодке собирал заранее расставленные лесковые рыболовные сети. При досмотре его лодки сотрудники полиции обнаружили и изъяли незаконный улов — 78 единиц плотвы, 49 лещей, три судака, одного линя, а также трех раков. Ущерб, нанесенный противоправными действиями подозреваемого Федеральному Агентству по рыболовству Средневолжскому Территориальному управлению "Росрыболовства" в общей сумме составил более 54 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", проводятся следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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