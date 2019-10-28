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Транспорт Транспорт и связь

На организацию зимней переправы по маршруту "Самара-Рождествено" потратят почти 17 млн рублей

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Областной минтранс объявил конкурс на организацию зимней переправы из Самары в Рождествено (с остановкой на Проране) в межнавигационный период 2019-2020 года. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Сумма контракта составляет 16,9 млн рублей. Перевозки должны осуществляться судном на воздушной подушке с 25 ноября 2019 г. до 6 апреля 2020 года. С понедельника по четверг будет совершаться по 88 рейсов в день. С пятницы по воскресенье — 108 рейсов в день. Продолжительность поездки составит 10 минут.

Стоимость поездки для взрослого пассажира составит 75 руб., за детей в возрасте от пяти до 10 лет нужно будет заплатить 37,5 рублей. Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше пяти лет, если он не занимает отдельное пассажирское место. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет) за каждые 10 кг багажа.

Заявки от участников будут приниматься до 5 ноября, итоги подведут 7 ноября.

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