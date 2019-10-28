Региональный минобр намерен запретить учителям переписку в мессенджерах и соцсетях

Министерство образования и науки Самарской области считает необходимым запретить в бюджетных образовательных организациях служебную переписку в иностранных мессенджерах и веб-сервисах, пишет interfax-russia.ru.

Соответствующее письмо 23 сентября подписал заместитель главы самарского минобрнауки Андрей Пикалов, оно разослано в территориальные управления министерства, а также в департаменты образования Самары и Тольятти.

При этом в список нежелательных веб-сервисов министерство включило принадлежащий российской Mail.ru Group мессенджер ICQ.

"Просим проинформировать все подведомственные образовательные организации о необходимости принимать организационные и технические меры, исключающие возможность использования для обмена служебной информации с помощью иностранных интернет-сервисов: электронной почты (Gmail, Yahoo, Google и др.), систем обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеоинформацией (ICQ, QIP, Jabber, Viber, Whatsapp, Skype и т.д.), социальных сетей (Twitter, Facebook, Livejournal и т.д.), облачных сервисов (iCloud, Google Drive, Dropbox и т.д.)", - говорится в письме самарского Минобрнауки.

Министерство также рекомендует "усилить контроль над действиями пользователей интернета на местах".

В документе отмечается, что 19 сентября министерство получило письмо от департамента информационных технологий и связи Самарской области и действует в соответствии с ним.

30 сентября департамент образования мэрии Самары переслал письмо Минобрнауки региона руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ) Самары, сопроводив его рекомендацией принять соответствующие меры.

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили источнику, что запрет не касается чатов учителей с родителями учеников.

"У каждого класса сейчас есть чаты в Viber, в Whatsapp, где учитель информирует родителей об организационных вопросах. Никто не запрещает общаться в этих чатах - речь шла о том, чтобы сотрудники школ не обменивались бы между собой служебной информацией при помощи этих веб-сервисов", - сказал сотрудник пресс-службы.