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Автопром Машиностроение

Полиция Монголии приобрела партию Lada 4×4

УЛАН-БАТОР. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных Lada 4×4, которые планируется использовать в отдаленных районах страны, где востребована проходимость и вместительность внедорожника, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Для работы в монгольской полиции автомобили получили дополнительное оборудование: рации, светоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции, специальную цветографическую схему.

Помимо пятидверной Lada 4×4, которая реализована для нужд полиции, в Монголии продаются трехдверные Lada 4×4 и модели семейств Granta, Vesta, XRAY и Largus.

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