Полиция Монголии приобрела партию Lada 4×4

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Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных Lada 4×4, которые планируется использовать в отдаленных районах страны, где востребована проходимость и вместительность внедорожника, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа