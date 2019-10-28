Полиция Монголии приобрела партию Lada 4×4

Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных Lada 4×4, которые планируется использовать в отдаленных районах страны, где востребована проходимость и вместительность внедорожника, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Для работы в монгольской полиции автомобили получили дополнительное оборудование: рации, светоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции, специальную цветографическую схему.
Помимо пятидверной Lada 4×4, которая реализована для нужд полиции, в Монголии продаются трехдверные Lada 4×4 и модели семейств Granta, Vesta, XRAY и Largus.