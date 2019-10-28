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Нефтехимия ТЭК

Нефтехимики вручили благотворительные сертификаты организациям и учреждениям Новокуйбышевска

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевская нефтехимическая компания вручила сертификаты на получение благотворительных средств представителям общественных организаций и социальных учреждений Новокуйбышевска.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Торжественное мероприятие прошло в детской школе искусств "Лира". Гости собрались в актовом зале, который был торжественно открыт после ремонта в этот же день. На средства Новокуйбышевской нефтехимической компании, направленные школе искусств в 2018 году, было обновлено освещение и отопительная система, отремонтирован пол, установлены комфортные кресла в зрительном зале, на сцене появился новый занавес.

Поддержка и развитие социально значимых проектов в регионах присутствия является одним из ключевых направлений деятельности компании Роснефть. АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", являясь дочерним обществом ПАО "НК "Роснефть", ежегодно реализует программы благотворительной деятельности, направленные на социальную поддержку различных учреждений и организаций Новокуйбышевска и Самарской области. Только за последние три года вручено 32 сертификата на получение благотворительной поддержки.

В этом году в числе благополучателей представлены 6 учреждений и организаций города.

В преддверии важной даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание в благотворительной деятельности предприятия уделяется ветеранам. АО "ННК" оказало поддержку Новокуйбышевскому городскому обществу ветеранов войны и вооружённых сил. По словам его председателя Виктора Семенова, средства будут направлены на восстановление мест захоронения участников ВОВ.

"Это очень значимая помощь нашей организации в таком благом деле, — благодарил нефтехимиков Виктор Филиппович. — Сегодня могилы многих участников и ветеранов войны находятся в плачевном состоянии. Мы стараемся сделать что-то своими силами, но это нелегко. На свои личные средства мы уже заказали таблички для безымянных могил. Это 18 захоронений без каких-либо надгробий. К сожалению, нам так и не удалось узнать имена воинов, которые там покоятся. Теперь на могилах появятся достойные памятники участникам Великой Отечественной войны, где будет надпись: "Помним. Не забудем!" В целом предстоит обновить еще 40 надгробий. Огромная благодарность ННК за отклик, за патриотизм, за память!"

Также благотворительные сертификаты были вручены общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Новокуйбышевской центральной городской больнице, школе №19, Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина, физкультурно-спортивному центру города.

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