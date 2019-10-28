Губернатор отметил четкую социальную направленность бюджета на 2020 год

В понедельник, 28 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание областного правительства, на котором был рассмотрен проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Губернатор отметил четкую социальную направленность бюджета и его ориентированность на устойчивое развитие области. Главный финансовый документ области основан на точных и обоснованных прогнозах. При его составлении анализировалась и учитывались предшествующая динамика развития региона, прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также основные характеристики и оценка ожидаемого исполнения областного бюджета текущего года.

Все эти материалы позволяют ответственно говорить о позитивных тенденциях в экономике региона. "По нашим расчетам, за 2019 год объем валового регионального продукта увеличится в сопоставимых ценах на 2,1% — это выше, чем ожидается в целом по России. Это опережение произошло впервые с 2014 года", — подчеркнул губернатор.

Пока параметры представленного проекта бюджета сформированы без учета средств федеральной казны. Они будут дополнительно учтены после того, как федеральный бюджет будет принят. Министр финансов области Андрей Прямилов доложил, что доходы региональной казны в следующем году — по предварительной оценке — составят 149 млрд 317,5 млн рублей. Основу поступлений по-прежнему составят налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц, а также имущественные налоги.

Руководитель УФНС России по Самарской области Ольга Крикова доложила о том, что в этом году на учет поставлено 2,5 тыс. участков земель и порядка 5,5 тыс. объектов капстроительства. Задолженность в консолидированный бюджет Самарской области снизилась более чем на 3 млрд рублей.

Среди важнейших социальных расходов областного бюджета — доплаты, которые должны получить некоторые категории работников в связи с увеличением с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда в России до 12130 рублей. Эти доплаты коснутся более 37 тыс. работников бюджетной сферы разных категорий.

Кроме того, принято решение об индексации с 1 января 2020 года заработной платы всем работникам бюджетных учреждений, которые не отнесены к "майским" указам президента РФ 2012 года. Будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам — ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области и некоторым другим категориям.

Губернатор предложил ввести и новую меру поддержки семей с детьми в рамках всероссийской акции "Подарок новорожденному". Начиная с 2020 года каждой самарской семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект детских принадлежностей стоимостью 10 тыс. рублей.

Также в проекте бюджета на ближайшие 3 года существенно увеличивается объем средств на улучшение жилищных условий молодых семей. "В 2020 г. планируется обеспечить жильем 1280 молодых семей — почти в 2 раза больше, чем в этом году, — подчеркнул губернатор области. — Кроме того, мы хотим помочь семьям, которые не успевают воспользоваться программой "Молодой семье — доступное жилье" из-за достижения 36-летнего возраста. Со следующего года таким семьям с детьми, имеющим ипотеку, из областного бюджета будут предоставляться выплаты на компенсацию процентов по ипотечным кредитам".

Также в бюджете предусмотрены средства на то, чтобы в течение 2020–2022 гг. обеспечить жильем всех стоящих в очереди тружеников тыла периода Великой Отечественной войны. Заложены в бюджет также средства на улучшение условий проживания, в частности, ремонт жилья, ветеранов и приравненных к ним категорий граждан.

Бюджетом учтены и средства на подготовку и проведение в области празднования 75-й годовщины Победы. "Мы должны привести в порядок и благоустроить около 600 военно-исторических мемориальных комплексов на территории региона", — отметил Дмитрий Азаров. Напомним, масштабная ревизия воинских захоронений была проведена по поручению губернатора минувшим летом.

Ряд новых мер направлены на поддержку подрастающего поколения. Так, по предложению Российской Академии Наук Президент России Владимир Путин поддержал создание базовых школ РАН для талантливых детей в ряде регионов страны. Самарская область вошла в их число — 4 такие школы появятся в Самаре, одна — в Тольятти.

Еще одно новшество — с 2020 года ежедневным двухразовым питанием будут обеспечиваться учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают учреждения общего и среднего профобразования, но не проживают в них. Эта поддержка коснется около 6 тыс. детей.

На трехлетний период 2020–2022 гг. запланировано завершение реставрации здания театра кукол в Самаре, начало реконструкции государственного цирка, возведение сельских домов культуры в 4 муниципальных районах области. В регионе появятся 11 объектов здравоохранения: 6 поликлинических отделений, инфекционный корпус Сызранской горбольницы, здание Нефтегорской ЦРБ и так далее. Запланировано введение в эксплуатацию 15 детских садов в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Волжском, Красноярском и Ставропольском районах. Будет построено 3 новых школы в Самаре, по одной — в Тольятти и Ставропольском районе.

Губернатор также отметил, что в ближайшие годы будут возведены и реконструированы корпусы в 7 детских оздоровительных лагерях и 2-х учреждений социального обслуживания населения. Эта работа ведется впервые за многие десятилетия. Кроме всего прочего, запланировано устройство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спортивных комплексов.

В числе серьезных инвестиционных проектов инфраструктурного характера — строительство двух индустриальных парков на территории Особой экономической зоны "Тольятти", а также второй этап строительства мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре — от улицы Шоссейной до границы города.

"В проекте областного бюджета запланировано 30,6 млрд рубл. на реализацию приоритетных национальных проектов. С учетом установленной доли софинансирования это привлечет в регион значительный объем средств федерального бюджета и обеспечит наиболее полное участие региона во всех нацпроектах", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что особое внимание будет уделено комплексному плану модернизации инфраструктуры — это так называемый 13-й нацпроект. В рамках работы по реализации концессионного соглашения в последующие три года предполагается получение средств из федерального бюджета на строительство дороги в обход Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" в сумме более 49 млрд рублей.

Участники расширенного заседания Правительства, после всестороннего обсуждения, предложили поддержать проект закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и направить документ на дальнейшее рассмотрение в Самарскую губернскую думу.