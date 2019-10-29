"Лада" на выезде обыграла "Ростов" — 6:5

В понедельник, 28 октября, в матче "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" против "Ростова" ХК "Лада" начал выездную серию, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Уже на четвертой минуте вернувшийся в строй Михаил Чурляев реализовал большинство — 0:1. К 17-й минуте счет был уже 4:1 в пользу "Лады" (у волжан отличились Артурс Озолиньш, Артем Артемов и Александр Тимирев).

На, в концовке первого периода хозяева забросили три шайбы в ворота Артема Корепанова и заменившего его Александра Скрынника — 4:4.

В концовке второго периода команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Раниса Миргалиева через 12 секунд точным броском ответил Максим Кутявин — 5:5.

На 53-й минуте Владимир Журавлев открыл счет своим заброшенным в сезоне шайбам (как и Кутявин) — 5:6.

На 56-й минуте хозяева на 1.56 получили численное преимущество в двух игроков, но оборона "Лады" во главе со Скрынником выстояла. Итог матча — 6:5 в пользу тольяттинцев.