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Альфа-Банк предложил детские карты с наклейками

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 октября клиенты Альфа-Банка смогут заказать своим детям карты с уникальным дизайном. Дизайн для карты ребёнок создает сам ─ с помощью специальных наклеек. Набор наклеек выдаётся в комплекте с картой.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

"Современные банковские продукты позволяют родителям с раннего детства закладывать основы правильного отношения к финансам. Альфа-Банк предлагает оформить карту детям начиная с 7-летнего возраста. Именно с этого момента целесообразно начинать рассказывать ребенку о правильном обращении с деньгами: дети уже могут вести простой счет, понимают суть процесса накопления, предназначение денег и источники их появления", — комментирует руководитель департамента по развитию розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко. "Мы предложили нашим клиентам начать обучение своих детей правильному и рациональному использованию средств в игровой форме — с помощью наклеек, привлекая самих детей к созданию карты".

Детская карта привязывается к любому из счётов родителя, который всегда может контролировать сколько денег и на что тратит его ребенок, а при необходимости установить лимит на снятие наличных, оплату покупок в интернете или в магазинах. Всё это можно сделать в мобильном приложении. По банковской карте для детей можно получать CashBack 5% от покупок во всех кафе и ресторанах.

Подробнее о карте можно узнать на сайте банка.

Гид потребителя

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