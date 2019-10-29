"Ночь искусств" в Самарской областной библиотеке пройдет 3 ноября

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В ночь на 4 ноября по всей стране пройдет акция "Ночь искусств"(18+). Одной из главных площадок акции в Самаре станет Областная библиотека: там будет организовано сразу несколько тематических площадок: "Сила визуализации в искусстве", "Сила слова в искусстве", "Сила музыки и кино", "Сила интеллекта", "Сила личности". Мероприятия в Областной библиотеке начнутся вечером 3 ноября.