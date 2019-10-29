"Ночь искусств" в Самарской областной библиотеке пройдет 3 ноября

В ночь на 4 ноября по всей стране пройдет акция "Ночь искусств"(18+). Одной из главных площадок акции в Самаре станет Областная библиотека: там будет организовано сразу несколько тематических площадок: "Сила визуализации в искусстве", "Сила слова в искусстве", "Сила музыки и кино", "Сила интеллекта", "Сила личности". Мероприятия в Областной библиотеке начнутся вечером 3 ноября.
Программа "Ночи искусств" в Самарской областной библиотеке:
площадка "Сила визуализации в искусстве"
18:30-19:00 — в окнах читального зала Самарской областной юношеской библиотеки "оживут" персонажи литературных произведений — посетители мероприятия смогут увидеть Анну Каренину, Гамлета и других.
19:00-23:00 — выставка работ участников Художественной мастерской "Пушкин — наше все".
площадка: "Сила слова в искусстве"
19:05-19:35 — читка пьесы "Марсельский призрак" (Жан Кокто) творческим объединением "Необычные люди";
19:40-20:10 — поэтический концерт от проекта Poetry Collection;
19:05 -20:15 — книжные разговоры "Поговорим о…". Читатели смогут обсудить книгу Л. Н. Толстого "Анна Каренина".
Площадка "Сила музыки и кино"
20:15-20:45 — танцевальный мастер-класс от школы аргентинского танго Yes;
20:15-20:45 — виниловый вечер "Моцарт и Сальери";
20:15-20:45 — беседа с показом "Картинки из детства". История диапроекции от Туманных картинок до диафильма.
Площадка "Сила интеллекта"
21:00-22:00 — квиз "Театр для чайников". Участники будут отвечать на вопросы об известных актерах, вспомнят отрывки из театральных постановок.
Площадка "Сила личности"
22:00-23:00 — дискуссия "Разные или не очень?", посвященная проблеме взаимоотношений полов.
Весь вечер будет работать фотозона "Театральное закулисье".