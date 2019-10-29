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Культура

"Ночь искусств" в Самарской областной библиотеке пройдет 3 ноября

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
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В ночь на 4 ноября по всей стране пройдет акция "Ночь искусств"(18+). Одной из главных площадок акции в Самаре станет Областная библиотека: там будет организовано сразу несколько тематических площадок: "Сила визуализации в искусстве", "Сила слова в искусстве", "Сила музыки и кино", "Сила интеллекта", "Сила личности". Мероприятия в Областной библиотеке начнутся вечером 3 ноября.

Программа "Ночи искусств" в Самарской областной библиотеке:

площадка "Сила визуализации в искусстве"

18:30-19:00 — в окнах читального зала Самарской областной юношеской библиотеки "оживут" персонажи литературных произведений — посетители мероприятия смогут увидеть Анну Каренину, Гамлета и других.

19:00-23:00 — выставка работ участников Художественной мастерской "Пушкин — наше все".

площадка: "Сила слова в искусстве"

19:05-19:35 — читка пьесы "Марсельский призрак" (Жан Кокто) творческим объединением "Необычные     люди";

19:40-20:10 — поэтический концерт от проекта Poetry Collection;

19:05 -20:15 — книжные разговоры "Поговорим о…". Читатели смогут обсудить книгу Л. Н. Толстого     "Анна Каренина".

Площадка "Сила музыки и кино"

20:15-20:45 — танцевальный мастер-класс от школы аргентинского танго Yes;

20:15-20:45 — виниловый вечер "Моцарт и Сальери";

20:15-20:45 — беседа с показом "Картинки из детства". История диапроекции от Туманных картинок до диафильма.

Площадка "Сила интеллекта"

21:00-22:00 — квиз "Театр для чайников". Участники будут отвечать на вопросы об известных актерах, вспомнят отрывки из театральных постановок.

Площадка "Сила личности"

22:00-23:00 — дискуссия "Разные или не очень?", посвященная проблеме взаимоотношений полов.

Весь вечер будет работать фотозона "Театральное закулисье".

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