В 2020 году начнется рекультивация территории бывшего Средне-Волжского завода химикатов в Чапаевске

Во вторник, 29 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой города Чапаевск Виталием Ащепковым. На встрече обсуждались предварительные итоги реализации нацпроектов и перспективные планы развития территории.

Виталий Ащепков доложил главе региона о том, что в рамках национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, в городе ведутся работы по строительству детского сада на 240 мест, 60 из которых предусмотрено для детей ясельного возраста. Учреждение будет введено в эксплуатацию в 2020 году.

Кроме того, активно ведется работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: к концу 2019 года планируется расселить 551 м² непригодного жилья. Таким образом, новый дом в этом году обретут более 30 жителей Чапаевска.

Также в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено два общественных пространства и семь дворовых территорий, а в рамках нацпроекта "Образование" оборудовано 2 кабинета "Технология" в школе № 4.

Через несколько месяцев стартует реализация проекта по рекультивации территории бывшего Средне-Волжского завода химикатов, которая является одним из наиболее крупных источников поступления диоксинов в окружающую среду в стране. По поручению главы региона объект включен в нацпроект, работы стартуют в 2020 году. Средства на рекультивацию территории уже предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах.

"Город длительное время считался неблагоприятным в экологическом плане, и для нас критически важна ликвидация накопленного негативного эффекта от завода СВЗХ. Я знаю, что в этом вопросе есть ваш личный вклад. Я бы хотел вам поблагодарить от лица всех жителей, Дмитрий Игоревич", — обратился Виталий Ащепков к главе региона.

Дмитрий Азаров отметил, что проект носит высокую социальную значимость и поручил главе города особо контролировать сроки и качество проведения работ на всех этапах.

В ходе встречи глава Чапаевска обратился к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в проведении ремонтных работ ДК имени Горького. Строительство Дворца культуры началось еще в 30-е годы и продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной войны. Из-за военного положения страны работы были приостановлены и возобновились лишь к 1953 году. По словам главы города, ДК, который в январе этого года был включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, нуждается в проведении реставрационных работ.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил мэру Чапаевска подготовить подробную информацию по ДК, включая смету с предварительной стоимостью работ. Документы будут переданы профильным министерствам для тщательного анализа и рассмотрения вопроса о поиске средств на проведение работ.

В завершении встречи Виталий Ащепков поблагодарил Дмитрия Азарова за решение вопроса по присвоению Чапаевску статуса территории опережающего социально-экономического развития: "Я как никто другой знаю, насколько велико ваше участие в этом вопросе".

"Нам важно, чтобы эти все механизмы, инструментарии, которые нам дало Правительство РФ, были использованы эффективно, — сказал Дмитрий Азаров. — Поэтому активнее работайте с профильным министерством над представлением ТОСЭР Чапаевск на различных площадках. Презентуйте набор компетенций территории, ее отраслевую специфику, участвуйте в отраслевых форумах, прицельно поработайте с предприятиями в области химии и нефтехимии".

Напомним, что о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития, в число которых вошел Чапаевск, в феврале этого года объявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Придание Чапаевску статуса ТОСЭР позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов на территорию города, создать комфортные условия для развития бизнеса, а, значит в целом улучшить социально-экономическое состояние муниципалитета и уровень жизни его жителей.