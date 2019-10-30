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Хоккей Спорт

ХК "Лада" приобрел нападающего "Северстали"

ТОЛЬЯТТИ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" в обмен на денежную компенсацию приобрел нападающего череповецкой "Северстали" Андрея Белозерова, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В сезоне 2019/20 Белозеров выступал за "Молот-Прикамье", с которым у "Северстали" заключен договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков.

В сезоне 2018/19 Белозеров играл в усть-каменогорском "Торпедо", в 56 матчах регулярного чемпионата "ВХЛ — Кубка шелкового пути" он набрал 55 (29+26) очков, заняв второе место в списке снайперов и бомбардиров Лиги вслед за Александром Тимиревым.

Белозеров воспитанник челябинского "Мечела". В "Ладе" он будет выступать под 93 номером.

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