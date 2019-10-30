В Елховке мужчина украл из церкви цепочки и еду

В с. Елховка сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже церковного имущества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителям поступила информация, что 26 сентября текущего года примерно в 22:00 злоумышленник разбил камнем окно в храме во имя Святой Троицы, проник в помещение церкви и похитил серебряные цепочки и продукты питания.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе осмотра изъяла окурки и следы пальцев рук со стеклянных поверхностей. Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к происшествию может быть причастен мужчина без постоянного места регистрации и проживания, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Стражи порядка установили места его возможного нахождения. Принятые меры розыска привели к задержанию предполагаемого злоумышленника по горячим следам недалеко от места происшествия.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудниками полиции у злоумышленника изъята часть похищенного.

По материалам собранным полицейскими следственной группой Отделения МВД России по Елховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый арестован. Ведется следствие.