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Преступления Происшествия

Сызранец нашел на улице банковскую карту и стал тратить деньги, возбуждено дело

СЫЗРАНЬ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани предъявлено обвинение 24-летнему мужчине, который украл деньги с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в июне 2019 г. подозреваемый обнаружил около одного из домов на ул. Московской банковскую карту, которая частично была завернута в белый конверт. На конверте был написан пин-код.

По версии правоохранителей, искать владельца платежного средства мужчина не стал. Он предположил, что данный код подойдет к его находке и он сможет узнать имеющуюся на карте сумму. Обнаружив на счету деньги, подозреваемый решил распорядиться ими по своему усмотрению. Он приобрел продукты питания, часть денег потратил на поездку к родственникам. Всего с банковской карты мужчина потратил около 120 тыс. рублей.

По данным следствия, платежное средство было потеряно 47-летним жителем Сызрани. При этом пропажу он обнаружил только при оплате услуг ЖКХ и сразу же обратился в банк с просьбой о блокировке, а после написал заявление в полицию о краже денежных средств.

В настоящее время жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."г" ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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