БК "Самара" обыграл "Уфимца" - 89:59

Первый матч 1/8 финала Кубка России завершился крупной победой "Самары" над БК "Уфимец" — 89:59.

Две подряд трехи от Глеба Герасименко и 2:8 после полутора минут — наверное, не такого начала матча ждали самарские болельщики. Но Игорь Смыгин (к слову, самый известный воспитанник уфимского баскетбола) тут же ответил двумя дальними выстрелами, сравняв счет. Затем, правда, гости вновь чуть оторвались — 8:15, но и на этот раз ненадолго. Максим Дыбовский, и снова издали, выровнял ситуацию, а Александр Лавников впервые в матче вывел самарцев вперед. Наглухо, на семь минут, перекрыв уфимцам путь к своему кольцу, "Самара" выиграла отрезок 17:2 — и уверенные 25:15 по итогам первого периода.

Во втором периоде уфимцы вроде бы наладили нападение — но у хозяев разыгрался Алексей Нестеров: 6 очков подряд за пару минут! Это позволяло удерживать двузначный перевес. Только к середине четверти гости подобрались на расстояние в 8 очков (33:25), но уже в ответной атаке получили треху от Антона Глазунова. Незадолго до большого перерыва разница выросла до 16 очков (47:31), и пусть уфимцы ее немного сократили, преимущество хозяев выглядело незыблемым — 49:36.

Третью десятиминутку самарцы открыли очередной трехой — отметился Антон Глазунов. Затем он же был точен в проходе, а Владимир Пичкуров забил из-под кольца — "+20" (56:36)! Наша команда играла с видимым удовольствием, только в середине периода (при "+24") позволив себе чуть расслабиться и пропустить две результативные атаки соперника подряд. Но несколько перехватов и быстрых атак — в какой-то момент преимущество "Самары" составляло 27 очков.

Едва началась заключительная четверть — Семен Шевкопляс, обокрав оппонента и убежав в отрыв, набрал свои первые очки за взрослую команду. Трехи от Сергея Рассказова и Александра Лавникова только увеличивали разницу. А за три с половиной минуты до сирены Виктор Кашин своей трехой довел ее до 36 очков (85:49). В концовке соперник чуть отыгрался, но задел у "Самары" перед ответным матчем все равно более чем внушительный.

89:59 — уверенная победа "Самары".

Ответный матч команды сыграют 13 ноября в Уфе.

Следующие свои матчи "Самара" проведет на выезде, в Новосибирске и Сургуте. В родном городе в рамках Суперлиги она теперь сыграет только 18 и 21 ноября.