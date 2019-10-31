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ДТП Происшествия

Водителя, сбившего трех человек и скрывшегося с места ДТП в Новокуйбышевске, нашли и лишили прав

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске полицейские установили личность водителя, который сбил на пешеходном переходе трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что дорожная авария произошла вечером 24 октября. На пешеходном переходе были сбиты две женщины и ребенок, водитель скрылся.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники Госавтоинспекции опросили жителей соседних домов. При просмотре видеозаписей с камер аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и со слов очевидцев было установлено, что дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, управляющий Renault Logan.

Далее, при осмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения, находящихся в близлежащем магазине, стражи правопорядка установили личность водителя. Им оказался 30-летний мужчина. 

Виновник дорожно-транспортного происшествия раскаялся в содеянном, пояснил, что первый раз попал в такую ситуацию и очень испугался. В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.18 КоАП РФ, ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Судьей Новокуйбышевского городского суда Самарской области в отношении водителя наложено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год и 2 месяца.

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