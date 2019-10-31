В губернии по долгам за тепло арестовывают имущество и автомобили

В Самарской области прошел рейд по должникам за оплату услуг теплоснабжения, сообщает пресс-служба "Т Плюс". Как отмечают в компании, к началу октября задолженность населения региона за теплоресурсы превысила 1,35 млрд рублей.

Больше всех долгов накопили жители областной столицы — более 1 млрд рублей. Тольяттинцы не оплатили счета на сумму свыше 340 млн руб., а долги жителей Новокуйбышевска достигли 1,8 млн рублей.

Внушительные объемы неплатежей граждан за тепло обернулись совместными рейдами сетевиков и судебных приставов. Так, в Новокуйбышевске в списке обхода оказались четыре клиента АО "ЭнергосбыТ Плюс", общая задолженность которых превысила 165 тыс. рублей. Самый большой долг составил более 69 тыс. руб., счет по нему не оплачивался с февраля 2016 года. В результате под арестом оказалась бытовая техника неплательщиков: микроволновая печь, телевизор, стиральная машина. В пенсионный фонд и по месту работы должников направлены исполнительные листы о взыскании суммы долга.

Также на минувшей неделе своих автомобилей лишились сразу три самарца, оставивших без оплаты счета за тепло и горячую воду на сумму более 150 тыс. рублей. Судебные приставы арестовали Ford Fiesta, Ford Mondeo и ВАЗ 21093.

"Ежедневно мы проводим рейды во всех городах присутствия компании. Под пристальным вниманием находится каждый потребитель, имеющий неоплаченный счет. Ежедневно формируем судебные иски, по исполнительным листам производится списание с банковских счетов, накладывается запрет на совершение сделок с недвижимостью, автомобилем. Должникам ограничен выезд за границу", — рассказал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Илья Морозов.

В компании напоминают, что в отношении должников за отопление и горячую воду действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. На основании представленных документов выносится судебный приказ, который одновременно является и судебным актом, и исполнительным документом. Судебный приказ направляется в банки либо в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В итоге должник оплачивает сумму долга за отопление, горячую воду, пени за просрочку платежа, а также государственную пошлину, все судебные издержки.