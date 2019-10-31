Дмитрий Азаров принял участие в государственном визите президента РФ в Венгрию

В среду, 30 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе официальной российской делегации, возглавляемой президентом страны Владимиром Путиным, работал в Будапеште.

В течение дня прошел ряд встреч, посвященных развитию двусторонних связей регионов двух стран в торгово-экономической и культурной сферах.



На встрече Дмитрия Азарова с президентом самоуправления области Дьер-Мошон-Шопрон Золтаном Неметом обсуждалась тема совместных научных изысканий. Губернатор передал Золтану Немету точную копию древнего мадьярского перстня, найденного археологами Самарского университета во время раскопок в Борском районе Самарской области.

Стороны также обсудили развитие торгово-экономических и культурных связей между регионами в области сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и туризма. Дмитрий Азаров пригласил руководство венгерских регионов принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые буду проходить в Самаре в 2020 году.

Кроме того, в Самарской области в следующем году планируется проведение международной конференции по проблемам крупных мировых рек (Волга, Дунай). К участию в этом форуме глава региона пригласил и коллег из области Дьёр-Мошон-Шопрон.

Отдельное внимание было уделено межуниверситетскому сотрудничеству и студенческим стажировкам. Особый интерес вызывает программа Stipendium Hungaricum, предоставляющая 200 стипендий на обучение в вузах Венгрии российских студентов. Не менее важное направление — подготовка конкурентоспособных кадров для производственно-технической, научно-исследовательской и управленческой деятельности в сфере машиностроения.

В тот же день Дмитрий Азаров принял участие во встрече с бизнес-сообществом и представителями Торгово-промышленной палаты Венгрии, которую провел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На встрече обсуждались вопросы расширения делового сотрудничества, укрепления торговых связей, взаимодействия между российскими и венгерскими компаниями.

Центральным событием визита официальной российской делегации стало подписание ряда соглашений в присутствии президента России и премьер-министра Венгрии о двустороннем сотрудничестве в сфере здравоохранения, транспорта, страхования, транзита газа. Самарский регион стал единственным российским субъектом, подписавшем соглашение на столь высоком уровне. Документ о двустороннем взаимодействии с областью Дьер-Мошон-Шопрон заключили Дмитрий Азаров и Золтан Немет.

Напомним, это уже второе соглашение о сотрудничестве, подписанное в этом году между Самарской областью и регионами Венгрии. В рамках проведения Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров и Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярт также подписали документ о расширении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах.