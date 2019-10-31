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ПСБ примет участие во Всероссийской неделе сбережений

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ стал официальным партнером VI Всероссийской недели сбережений (ВНС), которая проходит с 31 по 14 ноября во всех регионах России от Калининграда до Владивостока. Эксперты банка примут участие в ключевых мероприятиях недели.

Всероссийская неделя сбережений — ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Начиная с 2014 года в неделях поучаствовали более 10 миллионов человек из 85 регионов России. Основная тема ВНС-2019 — цифровая безопасность.

"Мы не только активно разрабатываем и предлагаем клиентам новые удобные финансовые сервисы, но и учим безопасно и с выгодой пользоваться банковскими продуктами, — отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса банка ПСБ Сергей Малышев. — Совместно с Минобороны России ПСБ развивает собственную программу повышения финграмотности, наши курсы прошли уже более 50 тысяч военнослужащих. Также банк участвует в образовательных инициативах Минфина России и ЦБ по этим направлениям. Во время Всероссийской недели сбережений наши специалисты проведут занятия, лекции, выступят с мастер-классами для всех желающих в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России".

В ходе ВНС 2019 банк ПСБ проведет лекции и мастер-классы на крупных предприятиях в 10 регионах, сотрудники расскажут о финансовом планировании и сбережениях, защите от финансового мошенничества, разумном обращении с кредитными средствами. Также в Уфе, Ярославе, Воронеже и Чебоксарах банк участвует с собственным циклом практических и теоретических заданий для детей от 10 до 15 лет в семейных фестивалях.

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