В Безенчукском районе рыбака будут судить за хранение винтовки

Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Самары. Его подозревали в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в сентябре 2011 г. самарец на рыбалке у с. Новокиевка Безенчукского района нашел в листве винтовку калибра 5,6 мм и перепрятал ее в другое место.

В мае 2019 г. мужчина перенес оружие в жилой вагончик на территории ближайшего рыболовецкого стана. Винтовку нашли правоохранители при обыске, проходившем в рамках другого уголовного дела.

Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения.