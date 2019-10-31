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Преступления Происшествия

В Безенчукском районе рыбака будут судить за хранение винтовки

БЕЗЕНЧУК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Самары. Его подозревали в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в сентябре 2011 г. самарец на рыбалке у с. Новокиевка Безенчукского района нашел в листве винтовку калибра 5,6 мм и перепрятал ее в другое место.

В мае 2019 г. мужчина перенес оружие в жилой вагончик на территории ближайшего рыболовецкого стана. Винтовку нашли правоохранители при обыске, проходившем в рамках другого уголовного дела.

Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения.

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