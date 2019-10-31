Регион вышел в лидеры ПФО по сумме полученных президентских грантов в 2019 году

Самарская область названа в числе лидеров рейтинга регионов по сумме выигранных президентских грантов в 2019 году. В масштабах всей страны регион с результатом 160,7 млн руб. занял четвертое место, по Приволжскому федеральному округу — первое место.

Рейтинг был озвучен на заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества "Роль гражданского общества в развитии территорий и формировании комфортной городской среды" в рамках Всероссийского юбилейного Форума активных граждан "Сообщество".

Важно отметить, что для каждого региона итоги конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов президента РФ Владимира Путина чрезвычайно показательны — это своего рода "лакмусовая бумажка" зрелости и развития гражданского общества, развития всего региона в целом.

Высокая активность некоммерческого сектора является своего рода гарантией высокой социальной ответственности общества, а также гарантией успешной и эффективной реализации всех федеральных проектов на территории региона.

В 2019 г. поддержку в виде президентских грантов получили 82 проекта. Сейчас уже началась заявочная компания на 2020 год. Подробности можно узнать, посетив интернет-сайт президентскиегранты.рф.