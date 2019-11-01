Стратегическим развитием АвтоВАЗа займется Эдуард Вайно

С пятницы, 1 ноября, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО "АвтоВАЗ" Эдуард Вайно покидает свой пост и займется стратегическим развитием компании, сообщает пресс-служба автогиганта.

"На протяжении нескольких десятков лет Эдуард Вайно лично реализовал огромное количество проектов, которые обеспечили технологическое лидерство АвтоВАЗа в российском автопроме и известность бренда Lada во всем мире. Он стал ключевой фигурой в установлении успешного партнерства с Groupe Renault и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Я искренне благодарен ему за этот труд и уверен, что продолжение его работы в совете директоров АО "АвтоВАЗ" придаст дополнительный импульс достижению наших стратегических целей", — заявил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

Также отдельными распоряжениями главы АвтоВАЗа директор по GR Сергей Громак будет назначен на должность вице-президента по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами, а директор по дизайну Стив Маттин займет вновь созданную позицию вице-президента по дизайну.