Сергей Нагайцев: "Банк там, где клиент"

Никого уже не удивишь новыми мобильными сервисами и банковскими приложениями. Но сейчас на первый план выходят удобство и скорость их использования. О том, какие банковские услуги интересны самарцам и нужны ли им отделения банков, рассказал управляющий операционного офиса "Самарский" Альфа-Банка Сергей Нагайцев.

— Что Альфа-Банк предлагает сегодня самарцам? И какие услуги пользуются наибольшей популярностью?

— Мы предлагаем клиентам практически любые услуги по основным направлениям банковского обслуживания — кредиты, депозиты, банковские карты. Среди кредитных продуктов самыми востребованными остаются кредитные карты. В 2019 году они показали наибольшую динамику — прирост с начала года составил порядка 30%.

Такая популярность обусловлена комфортным грейс-периодом и простотой получения продукта. За последний год самарцы стали чаще использовать их для повседневных трат и коротких займов.

Вместе с тем, ипотека остается драйвером роста банковского кредитования и составляет значительную долю в объеме кредитных портфелей практически всех крупных банков в Самаре. Сейчас ставки по ипотечным кредитам находятся на достаточно низком уровне: у нас, например, при соблюдении ряда условий ставка может составлять от 8,49%. Учитывая, что ипотечный центр Альфа-Банка появился в Самаре только в мае этого года по нашим оценкам мы занимаем шестую строчку среди банков региона по объему ипотечного портфеля. Цель — войти в топ-3 в регионе.

— Как обстоят дела с накоплениями у населения? Или сегодня такие банковские продукты не так востребованы самарцами из-за падения реальных доходов?

— Уровень ставок как по кредитам, так и по депозитам напрямую зависит от ключевой ставки, которую устанавливает Банк России. На последнем заседании Совета директоров ЦБ, 25 октября, ставку снизили до рекордных за последние три года значений — 6,5%. И в скором времени, думаю, мы увидим, как снизятся и банковские ставки.

Но если на недорогие кредиты клиенты реагируют позитивно, то низкие ставки по вкладам вряд ли смогут обеспечить большое привлечение средств граждан. Как альтернативу традиционному способу сбережения мы предлагаем нашим клиентам разнообразные инвестиционные инструменты с более высокой доходностью.

Конечно, нужно понимать, что инвестпродукты предполагают больший риск. Выбирать тот или иной инструмент всегда следует исходя из поставленных задач и желаемого результата.

— Можно ли говорить о повышенном интересе к инвестированию в Самаре?

— В целом в России доля проникновения инвестиционных услуг невелика. Традиционно у нас всегда было три способа сохранения денег: вклады, недвижимость и покупка валюты. Но сейчас, когда ставки по вкладам низкие, валюта слишком нестабильна, а недвижимость перестала генерировать прибыль, все стали искать другие способы сохранения и приумножения своих сбережений. Поэтому сейчас в Самарской области Альфа-Банк показывает хорошую динамику проникновения инвестпродуктов — прирост с начала года составляет более 20%.

— Но если о вкладах слышали все, то выбрать инвестиционные инструменты без специальных знаний невозможно.

— Чтобы грамотно инвестировать и оценивать свои риски, не требуется какое-то специальное финансовое или экономическое образование, но специфическими знаниями обладать необходимо. Для того чтобы познакомить людей с основами инвестирования и показать, как работают те или иные инструменты, мы регулярно проводим семинары "Альфа-Директ".

Также клиенты могут самостоятельно выбрать инвестпродукт и оформить его в мобильном приложении.

— То есть открывать инвестиционный счет или покупать акции компаний можно с помощью мобильного телефона?

— Да, порядка 70% всех услуг Альфа-Банка доступны самарцам через удаленные каналы обслуживания — интернет-банкинг и мобильное приложение.

— Пользуется ли спросом сейчас именно такой формат обслуживания клиентов? И на кого он в первую очередь рассчитан — продвинутую молодежь или консервативное старшее поколение?

— Более 2/3 наших клиентов в Самаре используют удаленные каналы доступа к услугам банка. И год от года число таких клиентов только растет. Интернет-сервисы значительно упрощают жизнь: пользоваться банковскими продуктами можно в любом месте и в любое время, имея только мобильный телефон и доступ в интернет. Иными словами, банк там, где клиент.

Конечно, тенденция перехода на онлайн-обслуживание наблюдается во всех банках. На первый план выходит удобство и функциональность мобильных приложений. Чем выше скорость предоставления услуг и проще эти приложения для понимания, тем больше клиентов будут ими пользоваться.

Естественно, молодежь — наиболее активная аудитория банковских онлайн-сервисов. Современное поколение привыкло все получать через интернет — заказывают одежду, еду, учатся, смотрят кино и слушают музыку. Но в последние годы старшее поколение все больше обращается за услугами не в отделение банка.

Для нас важны потребности всех клиентов. Поэтому для одних мы предоставляем технологичные сервисы, а другим даем возможность получать пенсии на счета в Альфа-Банке. Это, кстати, стало возможно благодаря заключенному недавно соглашению с Пенсионным фондом.

— Но и те и другие одинаково активно пользуются переводами с карты на карту…

— Действительно, самыми популярными, независимо от возраста клиентов, остаются денежные переводы: оплата коммунальных услуг, между своими счетами или другому клиенту банка. Вообще Альфа-Банк одним из первых реализовал возможность перевода денег в другой банк по номеру мобильного телефона с помощью Системы быстрых платежей, разработанной Банком России.

Не приходя в отделение банка можно взять кредит, получить кредитную карту — оформить онлайн и получить у курьера банка в удобное время и в удобном месте. В этом году порядка 20% кредитов в регионе Альфа-Банк выдал посредством удаленных каналов.

Можно оформить дебетовую карту. Подчеркну, что на рынке сегодня мы предлагаем одни из самых выгодных условий по банковским картам: понятный механизм начисления кешбэка, бонусы зачисляются за покупки по всему миру, а если речь идет о картах Alfa Travel, то накопленные мили не сгорают и отсутствуют максимальные пороги для их начисления.

— Есть ли тогда экономическая целесообразность в содержании сети отделений?

— Говоря об удобстве клиентов, важно понимать, что предоставление услуг только в мобильном и онлайн-банке не сможет полностью удовлетворить потребности людей. Большую часть операций сегодня вы действительно сможете совершить с помощью цифровых сервисов, но все они по-прежнему доступны и в офисах банка. Любые сложные вопросы клиенты могут решить в наших отделениях. Очень часто, когда люди сталкиваются с трудностями, им важно реальное общение, внимание к их проблеме. Поэтому Альфа-Банк активно развивает сеть отделений и создает офисы нового формата. Как раз этой осенью один из наших офисов в Самаре стал просторнее и функциональнее. Наши клиенты — это люди с активной жизненной позицией, они привыкли получать все быстро и четко, а главное, качественно решать задачи. И мы должны соответствовать высоким требованиям нашей аудитории.