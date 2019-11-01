Банк "Открытие" запустил сервис Mir Pay

Банк "Открытие" запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы "Мир".

Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC начиная с версии 6.0. Чтобы подключить платежный сервис, необходимо скачать из магазина Play Market приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем свою карту "Мир".

Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка по адресу https://www.open.ru/mirpay.