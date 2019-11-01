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Банк "Открытие" запустил сервис Mir Pay

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы "Мир".

Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC начиная с версии 6.0. Чтобы подключить платежный сервис, необходимо скачать из магазина Play Market приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем свою карту "Мир".

Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка по адресу https://www.open.ru/mirpay.

Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.

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