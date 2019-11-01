16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сезон дачных перевозок в Самаре завершен В день матча "Крыльев Советов" с "Рубином" ограничат движение у "Самара Арены" В СК РФ взяли на контроль проверку о нарушении прав жителей аварийных домов в Самаре На уборку самарских улиц после снегопада вышли 222 спецмашины На ул. Советской Армии ограничат стоянку и остановку в День народного единства

Общество

Сезон дачных перевозок в Самаре завершен

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сезон перевозок к садово-дачным массивам завершился 27 октября, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В этом году было организовано 29 маршрутов, на которых задействовали около 60 автобусов средней и большой вместимости. 

Департамент транспорта Самары определил маршруты, которые пользовались у пассажиров наибольшей популярностью. Самыми востребованными были:

  • № 156  Дом Печати - Старосемейкинские дачи;
  • № 157  Площадь им. Кирова - Черновские дачи;
  • № 165  ул. Бакинская - Стромиловские дачи;
  • № 171  ул. Георгия Димитрова - СДТ Белозерки;
  • № 181  ул. Георгия Димитрова - СДТ Водинка.

В сезон перевозок по садово-дачным маршрутам с мая по сентябрь 2019 г. перевезено пассажиров 743,4 тыс. пассажиров, что на 3,5% (на 25,3 тыс. человек) больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе 504,2 тыс. пассажиров перевезено по садово-дачной транспортной карте, что на 9,3% (на 42,8 тыс. пассажиров) больше по сравнению с 2018 годом.

В 2020 г. сезон начнется традиционно с пробных рейсов 18 апреля.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1