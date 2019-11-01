Сезон дачных перевозок в Самаре завершен

Сезон перевозок к садово-дачным массивам завершился 27 октября, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В этом году было организовано 29 маршрутов, на которых задействовали около 60 автобусов средней и большой вместимости.

Департамент транспорта Самары определил маршруты, которые пользовались у пассажиров наибольшей популярностью. Самыми востребованными были:

№ 156 Дом Печати - Старосемейкинские дачи;

№ 157 Площадь им. Кирова - Черновские дачи;

№ 165 ул. Бакинская - Стромиловские дачи;

№ 171 ул. Георгия Димитрова - СДТ Белозерки;

№ 181 ул. Георгия Димитрова - СДТ Водинка.

В сезон перевозок по садово-дачным маршрутам с мая по сентябрь 2019 г. перевезено пассажиров 743,4 тыс. пассажиров, что на 3,5% (на 25,3 тыс. человек) больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе 504,2 тыс. пассажиров перевезено по садово-дачной транспортной карте, что на 9,3% (на 42,8 тыс. пассажиров) больше по сравнению с 2018 годом.

В 2020 г. сезон начнется традиционно с пробных рейсов 18 апреля.