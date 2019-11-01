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"Эксперт РА" повысило прогноз по рейтингу банка "Открытие" со стабильного на позитивный

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 ноября 2019 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" на уровне ruАА- и повысило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный. Изменение прогноза предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе и обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему повышению рентабельности, достаточной для поддержания запаса по капиталу и органического роста бизнеса банка. Основания для пересмотра рейтинга также предусматривают сохранение сильной позиции по ликвидности и стабильного уровня прочих финансовых показателей.

Рейтинг на уровне ruАА — был присвоен банку "Открытие" в апреле 2019 года и обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и ликвидности и нейтральной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны Банка России — ключевого акционера "Открытия".

Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.

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