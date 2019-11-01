"Эксперт РА" повысило прогноз по рейтингу банка "Открытие" со стабильного на позитивный

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

1 ноября 2019 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" на уровне ruАА- и повысило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный. Изменение прогноза предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе и обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему повышению рентабельности, достаточной для поддержания запаса по капиталу и органического роста бизнеса банка. Основания для пересмотра рейтинга также предусматривают сохранение сильной позиции по ликвидности и стабильного уровня прочих финансовых показателей.