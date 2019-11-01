В Самаре ограничат движение из-за работ на газовых сетях

В связи с производством строительно-монтажных работ на газовых сетях будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах Самары, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения коснутся следующих участков улиц:
- с 08:00 5 ноября до 24:00 15 ноября — по ул. Сокская в районе дома № 182 на участке протяженностью15 метров;
- с 08:00 5 ноября до 24:00 15 ноября — по ул. Серноводская в районе дома № 41 на участке протяженностью 15 метров;
- с 08:00 11 ноября до 24:00 18 ноября — по переулку Рылеева от дома № 14 до ул. Степана Халтурина;
- с 00:00 19 ноября до 24:00 26 ноября — по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома № 55 по ул. Неверова;
- с 00:00 27 ноября до 24:00 6 декабря — по переулку Рылеева от ул. Нечаевская до ул. Землевольческая.
Мэрия Самары обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.