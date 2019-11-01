16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Нагайцев: "Банк там, где клиент" Новый управляющий Автозаводского отделения Сбербанка рассказал о приоритетах в работе Как эффективно управлять компанией и мотивировать сотрудников в эпоху перемен, расскажут на форуме "Тренды развития бизнеса 19/20" На продажу выставлен многомиллионный долг застройщика поселка "Береза" перед "Фиа-Банком" Сбербанк аккумулирует компетенции - правовые, цифровые и образовательные

Банки Финансы

Альфа-Банк вошел в тройку лидеров по объему выдачи ипотеки

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам сентября согласно данным Frank RG, Альфа-Банк занял третье место по объему выдачи ипотеки. Доля рынка банка выросла до 3,4%. Прирост ипотечного портфеля банка за месяц составил 10,7%, при этом рост рынка 1,6%. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 111% и на 1 октября 2019 года составил 74,8 млрд руб.

"Сегодня ипотека — это один из наиболее востребованных способов решения жилищного вопроса. Мы ожидаем, что на фоне снижения ставок спрос на нее будет только расти. Мы благодарны, что клиенты выбирают нас как надежного финансового партнера на долгие годы", — комментирует директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1