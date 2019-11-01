Прокуратура нашла ущемление прав дольщиков дома "Самарский хлебзавод №9"

Прокуратура Ленинского района Самары обнаружила нарушения в договорах об участии в долевом строительстве дома ООО "Самарский хлебзавод №9". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство нашло в договорах условия, ущемляющие права дольщиков. В отношении юридического и должностного лица возбудили административные дела по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Роспотребнадзор по Самарской области 16 октября привлек директора ООО "Самарский хлебзавод №9" к административной ответственности - штрафу 1 тыс. руб. и юридическое лицо - к штрафу 10 тыс. рублей.