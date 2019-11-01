Прокуратура нашла ущемление прав дольщиков дома "Самарский хлебзавод №9"

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Прокуратура Ленинского района Самары обнаружила нарушения в договорах об участии в долевом строительстве дома ООО "Самарский хлебзавод №9". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.