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Общество

Прокуратура нашла ущемление прав дольщиков дома "Самарский хлебзавод №9"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ленинского района Самары обнаружила нарушения в договорах об участии в долевом строительстве дома ООО "Самарский хлебзавод №9". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство нашло в договорах условия, ущемляющие права дольщиков. В отношении юридического и должностного лица возбудили административные дела по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Роспотребнадзор по Самарской области 16 октября привлек директора ООО "Самарский хлебзавод №9" к административной ответственности - штрафу 1 тыс. руб. и юридическое лицо - к штрафу 10 тыс. рублей.

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