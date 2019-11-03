Стали известны подробности ДТП c автобусом с детьми

Стали известны обстоятельства ДТП в Елховском районе, где опрокинулся микроавтобус с детьми. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 2 ноября, в 19:15, в Елховском районе в ДТП попал микроавтобус с детьми.

По предварительным данным полиции, 29-летний водитель Lada Largus из соседней республики на 96 км трассы Ульяновск — Димитровград — Самара столкнулся с попутным автобусом, под управлением 41-летнего мужчины.

Полицейские отмечают, что на автобусе организованно перевозили группу из восьми 16-летних детей с сопровождающим.

В результате аварии травмы получила 24-летняя пассажирка Lada Largus. Ее доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что по факту ДТП ведется проверка и призывают водителей быть внимательнее в пути и учитывать погодные и дорожные условия.