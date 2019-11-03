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Культура

Ночь искусств в областной научной библиотеке посвятили модерну

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СОУНБ 3 ноября, в 18:00, пройдет "Ночь искусств — 2019" (16+).

Всероссийская акция в 2019 г. проходит под девизом "Искусство объединяет". Гостей и читателей библиотеки объединит тема модерна в культуре и искусстве.

Программа:

18:00 — открытие выставки документальной фотографии "Медицина. Технологии. Человек" Самарского государственного медицинского университета (холл 2-го этажа);

18:00 — 19:00 и 20:00 — 21:00 — экскурсии в Музей книги и истории СОУНБ с посещением выставки к 180-летию со дня рождения Ф. Павленкова "Жизнь замечательного человека", где представлены редкие издания рубежа XIX-ХХ веков;

18:30 — 19:30 — лекция "День, ночь и цена авангарда", Елена Бурлина, профессор, доктор философских наук, кандидат искусствоведения (многофункциональный зал, 2-й этаж);

18:30 — 19:30 — лекция "Поле современной фотографии: законы, правила, тренды", Ольга Усольцева, куратор галереи Nostalgie Gallery, руководитель "Школы психологической фотографии ReffLector" (буфет, 2 этаж);

19:00 — 20:00 — экскурсия по комплексной выставке изданий "Pro-Модерн: модерн в культуре и искусстве" (пространство свободного чтения, 2 этаж);

19:00 — 20:00 — лекция "Между архаикой и модерном: как история искусства поверила в свою первобытность". Это первое мероприятие проекта "Искусство видеть: мастерская медленного чтения". Чтение вслух фрагмента из книги Виля Мириманова "Искусство и миф" будет происходить вдумчиво и медленно с комментированием фрагментов, чтобы слушатели погрузились в мир искусства. Лектор Юлия Жердева, кандидат исторических наук, доцент СГЭУ (1-й этаж, отдел редких книг);

19:30 — 20:30 — лекция "Самарские сюжеты в истории русского литературного модернизма", Георгий Квантришвили, литератор, краевед;

20:00 — 21:30 — лекция "Русская футуристическая книга: бунтующий феномен русского искусства начала XX века: стихи и проза на обоях, синтез искусств и хулиганства. Как появился и чем стал эксперимент художников Русского Авангарда", Дарья Волкова, искусствовед (многофункциональный зал, 2-й этаж).

С 19:00 до 21:00 пройдут мастер-классы:

— по фотографии "Портфолио-ревю". Ведущий: Михаил Петров-Милберг, кандидат технических наук, документальный фотограф, преподаватель, член Союза фотохудожников России, выпускник школы современной фотографии FotoDepartament (3-й этаж, отдел иностранной литературы);

— по иллюстрации "Введение в творческое состояние". Ведущая: Яна Клинк, иллюстратор Студии Артемия Лебедева, преподаватель иллюстрации на Кафедре инновационного проектирования в Самарском государственном архитектурно-строительном институте (галерея "Новое пространство", 1-й этаж);

21:00 — 22:00 — концерт джаз-группы IV quintet (отдел искусств, 2-й этаж).

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