Женская "Самара" начала сезон в Суперлиге-2 с двух побед

2-3 ноября женская команда БК "Самара" провела первые матчи в чемпионате Суперлиги-2: на паркете СК СамГТУ она сыграла с "Динамо-Энергией" (Иваново) и добилась двух непростых побед — 72:65 и 65:52, сообщает пресс-служба клуба.

По ходу первого матча "Самара" уступала гостям 15 очков, но сумела их нагнать и даже избежать лишних нервов в концовке — 72:65. Самыми результативными стали опытные Ирина Киселева (17 очков) и Яна Митрофанова (12 очков).

Во втором матче самарская команда с самого начала вела в счете, временами отрываясь на 12-15 очков. И хотя гости каждый раз возвращались в игру, окончательно переломить ситуацию им не удавалось — 65:52 в пользу "Самары". Вновь результативнее всех сыграли Ирина Киселева (19 очков) и Яна Митрофанова (11 очков и 12 подборов), а также Екатерина Сафонова (11 очков).

Следующие матчи "Самара" вновь проведет на своей площадке: 6–7 ноября она сыграет со "Спартаком-2" из Ногинска. Матчи пройдут в СК СамГТУ, начало — в 17:00.