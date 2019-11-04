Жителей региона предупреждают об усилении ветра

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сообщает ГУ МЧС по самарской области.

Согласно данным ФГБУ "Приволжское УГМС", в регионе днем и вечером 4 ноября будет дуть сильный порывистый ветер со скоростью до 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

В ГУ МЧС предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Во избежание несчастных случаев ведомство призывает граждан быть внимательными и осторожными, а водителям рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.