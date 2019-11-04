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Происшествия

Сотрудники ГИБДД Самары задержали бывшего коллегу, управлявшего автомобилем в пьяном виде

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 3 ноября, в Самаре был задержан пенсионер ГИБДД, управлявший автомобилем предположительно в нетрезвом виде, сообщают активисты "Ночного патруля".

Фото: Ночной патруль

По информации общественников, данные о том, что по городу ездит вероятно пьяный водитель "Нивы" поступила к ним в середине дня. Однако задержать нарушителя удалось лишь вечером.

Как уточняют в "Ночном патруле", данный гражданин попадает в поле их зрения не в первый раз. Минувшим вечером история завершилась отказом нарушителя от прохождения медицинского освидетельствования.

"Если после этого случая водитель не возьмется за ум, то при повторном вождении в н/с получит уголовное дело по ст. 264 п. 1 УК РФ", — уточняют активисты.

Гид потребителя

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