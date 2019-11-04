Владимир Путин поздравил жителей Самарской области и главу региона с Днем народного единства

В понедельник, 4 ноября, президент России направил поздравление в адрес самарцев и главы региона, пожелав им успехов, здоровья и всего самого доброго.
"Этот праздник, учрежденный в память о переломных, героических событиях в судьбе нашей страны, выполняет важную, историческую, патриотическую миссию — восстанавливает связь времен и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за ее будущее. Эти незыблемые ценности на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым источником вдохновения и созидания", — обратился глава государства к жителям Самарской области и губернатору.