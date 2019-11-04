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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл "Новосибирск" — 83:67

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, в матче пятого тура чемпионата Суперлиги "Самара" на выезде переиграла "Новосибирск" — 83:67, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Самарцы усилиями Александра Лавникова и Антона Глазунова сразу же создали себе небольшой задел: 7:0 после двух сыгранных минут. Большее, что удавалось по ходу матча сибирякам — несколько раз подобраться к "Самаре" на дистанцию в 2-3 очка.

И хотя перед заключительным периодом преимущество "Самары" было не таким большим (62:55), Максим Дыбовский, Владимир Пичкуров и Игорь Смыгин не оставили хозяевам никаких шансов на спасение.

83:67 — пятая подряд победа "Самары" в чемпионате. Самыми результативными в ее составе стали Александр Лавников (17 очков) и Антон Глазунов (15 очков).

Самарцы продолжают единолично лидировать в турнире. Следующий свой матч они проведут 7 ноября в Сургуте против "Университета-Югра".

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