В следующем году в Самаре отремонтируют дороги на улицах Мичурина, Арцыбушевской и Ленинской

В 2020 г. в Самаре заменят дорожную одежду на улицах Мичурина, Арцыбушевской и Ленинской. Для этого будет проведено два конкурса. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно условиям первого конкурса, подрядчик должен будет отремонтировать ул. Мичурина на участке от ул. Чкалова до пр. Масленникова и ул. Арцыбушевская от ул. Полевой до пер. Тургенева.

На выполнение работ будет потрачено 346,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик снимет асфальт по всей ширине дороги, уложит новый подстилающий слой, а на него асфальто-бетонную смесь марки ЩМА-20. Также ему предстоит восстановить трамвайное межпутье и парковки, уложить тротуарную плитку, засеять газоны, установить уличное освещение, дорожные ограждения и знаки.

Победитель второго конкурса отремонтирует ул. Ленинскую. За 248,5 млн руб. ему предстоит срезать старый асфальт, уложить новый подстилающий слой и покрыть его щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью (ЩМА-20). Кроме того, подрядчик восстановит парковки, уложит на тротуарах плитку, установит новый бортовой камень, люки и дождеприемные колодцы. В рамках исполнения контракта будет проведена санитарная обрезка деревьев, устройство газонов. Подрядчик установит новые дорожные и пешеходные ограждения, урны для мусора и дорожные знаки, организует освещение и нанесет дорожную разметку.

Работы по обоим контрактам будут выполняться в один этап с 1 апреля по 31 октября 2020 года. Полностью перекрывать движение на участках не планируется. Ремонт будет производиться по полосам.