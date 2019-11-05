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ВТБ в Самаре открыл счета эскроу на 350 млн рублей

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ в Самарской области привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц почти 350 млн рублей. Самара вошла в пятерку городов-лидеров, где сегодня активно используется этот вид финансирования. Всего ВТБ открыл населению эскроу-счетов на сумму более 20 млрд.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления был разработан удобный процесс: покупателю недвижимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. В октябре ВТБ раскрыл первые счета эскроу по двум объектам.

"Ипотека является нашим стратегическим продуктом, и мы стремимся к тому, чтобы его было максимально просто и удобно оформить. Благодаря хорошо выстроенной работе с новой схемой расчетов через счета эскроу, самарские заемщики все чаще выбирают ВТБ, как опорный банк при покупке строящегося жилья", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

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