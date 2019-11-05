Во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" скончался стюард

В понедельник, 4 ноября, в концовке матча "Крылья Советов" - "Рубин" на стадионе "Самара Арена" скончался один из стюардов, сообщает business-gazeta.ru.

По информации издания, мужчина внезапно почувствовал недомогание, ему вызвали скорую, но, несмотря на усилия медиков, он скончался на стадионе.

Этот инцидент был не единственным, омрачившим футбольный праздник. На трибунах фанаты самарского клуба и гостей устроили драку.

Фанатский сектор на "Самара Арене" ничем не огорожен от поля и находится всего в паре метров от бортов. Болельщики клубов обменивались обидными кричалками, кроме того, самарцы использовали баннеры оскорбительного для фанатов "Рубина" содержания. В итоге в начале второго тайма наиболее радикальные фанаты гостей отправились в сторону хозяйских трибун. Как рассказал изданию один из представителей фанатского объединения "Крыльев", гости несколько раз попытались прорваться прямо на трибуну с активными болельщиками, чтобы сорвать оскорбляющие их клуб баннеры.

Местные выбежали в коридоры, чтобы встретить казанских. Стюарды и полицейские пытались сдержать фанатов, но в какой-то момент оцепление было прорвано. Завязалась драка. Продлилась она недолго, но с обеих сторон были пострадавшие. По данным business-gazeta.ru, полиция задержала одного из лидеров фанатского движения казанцев. К середине второго тайма несколько десятков побитых болельщиков самарцев вернулись на свой сектор.