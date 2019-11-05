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Семь участников потасовки на матче "Крылья Советов" - "Рубин" привлечены к административной ответственности "Крылья" завершили первый круг РПЛ ничьей с "Рубином" Молодежка "Крыльев Советов" обыграла резервистов "Рубина" Миодраг Божович претендует на приз лучшему тренеру октября в РПЛ Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Владислав Безбородов

Футбол Спорт

Семь участников потасовки на матче "Крылья Советов" - "Рубин" привлечены к административной ответственности

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, в отношении семи нарушителей правопорядка на стадионе "Самара Арена", после матча РПЛ между командами "Крылья Советов" и "Рубин", составлены административные протоколы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, шесть нарушителей порядка привлечены к административной ответственности по ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), предусматривающей наложение административного штрафа в размере от 3 до 10 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.

И в отношении одного нарушителя составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), предусматривающей наложение административного штрафа в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области подчеркнули, что серьезных правонарушений на стадионе не допущено.

Напомним, что матч 15-го тура РПЛ между командами "Крылья Советов" и "Рубин" завершился ничьей, что, возможно, не устроило некоторых фанатов команд и повлекло потасовку.

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