Прокуратура обязала ДУИ Самары организовать снос аварийных домов в Промышленном районе

По иску прокуратуры суд обязал департамент управления имуществом Самара организовать работы по сносу аварийных домов в Промышленном районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

На основании заключения межведомственной комиссии администрации Промышленного района, распоряжения первого заместителя главы Самары многоквартирные дома, расположенные по адресам: ул. Свободы, 118-А; Московское шоссе, 270, строение 6, литера Ф, Ф1, Ф2, ф, ф2; Томашев Колок, 25, признаны аварийными и подлежащими сносу.

В ходе проверки прокуратурой соблюдения ДУИ Самары требований жилищного законодательства установлено, что жилые дома фактически разрушены, а мероприятия по их сносу и ликвидации свалки с зачисткой территории от строительного мусора не проводятся.

Решением Ленинского районного суда Самары удовлетворены исковые требования прокуратура об обязании департамента принять меры к ограждению аварийных домов и их сносу с зачисткой территории от строительного мусора.

Исполнение решения суда будет взято на контроль после его вступления в законную силу.