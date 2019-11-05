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Транспорт Транспорт и связь

Поездки по "безналу" в самарском транспорте могут удешевить

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре рассматривают вариант снижения стоимости проезда в общественном транспорте при его оплате безналичным способом. Об этом в Twitter сообщил городской дептранс.

Возмущение самарцев вызвал тот факт, что оплата проезда наличными, банковской картой или с помощью Единой транспортной карты сравнялась, в то время как раньше оплата с помощью ЕКТ обходилась пассажирам дешевле. В ведомстве пояснили, что тариф на проезд в муниципальном транспорте был повышен еще 1 января 2019 г. и пока он одинаков для всех, но вариант удешевления стоимости проезда при оплате по "безналу" сейчас рассматривается.

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