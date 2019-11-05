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Общество

Парад Памяти покажут в виртуальных концертных залах региона

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 ноября, в 12:00 четыре виртуальных концертных зала в регионе проведут онлайн-трансляцию Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве.

В Отрадном зал расположен на ул. Первомайской, 28 во Дворце культуры "Россия". В Похвистнево - на ул. Ленинградской, 2 в театрально-творческом объединении "Сад", в Чапаевске - на ул. Ленина, 74  в концертном зале детской школы искусств №2 "Гармония", а в Жигулевске - на ул. Вокзальной, 16, в культурно-досуговом центре для детей и подростков.

Зрителями трансляции станут почетные жители городских округов, представители общественности, молодежь.

Напомним, виртуальные концертные залы открыты в 2019 г. в рамках нацпроекта "Культура", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина. В Самарской области нацпроект реализуется под личным контролем губернатора Самарской области, руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура" Дмитрия Азарова.

Жителям региона виртуальные залы позволяют быть причастными к важнейшим культурным и общественно значимым событиям региона и страны.

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