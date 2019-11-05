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Муниципалитеты Власть и политика

Самара получила деньги на "Оздоровление Волги"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 октября в областном центре состоялось 66-е заседание думы Самары. Депутаты внесли изменения в бюджет города на 2019 год. Поправки связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов, а также перераспределением ресурсов муниципальной казны для решения первоочередных социальных задач.

Перед утверждением на заседании думы поправки в бюджет Самары на 2019 год подробно обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике. Руководитель департамента финансов городской администрации Оксана Данилова рассказала депутатам, что из вышестоящих бюджетов в муниципальную казну поступило 850,3 млн рублей.

Большая часть этих денег — 567,6 млн рублей — будет направлена на реконструкцию системы обеззараживания очищенных сточных вод. В частности, на эти деньги будет установлено ультрафиолетовое оборудование очистки стоков, которые попадают в Волгу. Эти работы выполнят в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Подробности читайте в среду, 6 ноября, в свежем номере "Волжской коммуны".

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