Самара получила деньги на "Оздоровление Волги"

31 октября в областном центре состоялось 66-е заседание думы Самары. Депутаты внесли изменения в бюджет города на 2019 год. Поправки связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов, а также перераспределением ресурсов муниципальной казны для решения первоочередных социальных задач.

Перед утверждением на заседании думы поправки в бюджет Самары на 2019 год подробно обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике. Руководитель департамента финансов городской администрации Оксана Данилова рассказала депутатам, что из вышестоящих бюджетов в муниципальную казну поступило 850,3 млн рублей.

Большая часть этих денег — 567,6 млн рублей — будет направлена на реконструкцию системы обеззараживания очищенных сточных вод. В частности, на эти деньги будет установлено ультрафиолетовое оборудование очистки стоков, которые попадают в Волгу. Эти работы выполнят в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".