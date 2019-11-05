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Общество

В канун Парада Памяти 6 и 7 ноября в Самаре ограничат движение транспорта

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением 7 ноября Парада Памяти в Самаре будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД.

Ограничения коснутся следующих участков:
С 06:00 до 15:00 7 ноября:

  • по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького,
  • по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул.  Вилоновская,
  • по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
  • по ул. Чапаевская от ул.  Вилоновская до ул. Красноармейская,
  • по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева,
  • по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
  • по ул. Молодогвардейская от ул.  Вилоновская до ул. Ульяновская,
  • по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.

С 14:00 до 18:00 6 ноября:

  • по ул. Чапаевская от ул.  Вилоновская до ул.  Красноармейская,
  • по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе,
  • по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича,
  • по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Также будут запрещены остановка и стоянка транспорта с 08:00 6 ноября до 15:00 7 ноября:

  • по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького,
  • по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
  • по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
  • по ул.  Чапаевская от ул.  Вилоновская до ул.  Красноармейская,
  • по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева,
  • по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
  • по ул. Молодогвардейская от ул.  Вилоновская до ул. Ульяновская,
  • по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.

Кроме того,  с 14:00 до 18:00 6 ноября движение автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 будет организовано по скорректированной схеме. А с 06:00 до 15:00 7 ноября по временной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.

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