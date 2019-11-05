В канун Парада Памяти 6 и 7 ноября в Самаре ограничат движение транспорта

В связи с проведением 7 ноября Парада Памяти в Самаре будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД.

Ограничения коснутся следующих участков:

С 06:00 до 15:00 7 ноября:

по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького,

по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,

по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,

по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,

по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева,

по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,

по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская,

по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.

С 14:00 до 18:00 6 ноября:

по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,

по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе,

по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича,

по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Также будут запрещены остановка и стоянка транспорта с 08:00 6 ноября до 15:00 7 ноября:

по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького,

по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,

по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,

по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,

по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева,

по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,

по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская,

по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.

Кроме того, с 14:00 до 18:00 6 ноября движение автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 будет организовано по скорректированной схеме. А с 06:00 до 15:00 7 ноября по временной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.