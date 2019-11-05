Радио "Губерния" стало обладателем четырех премий "Хрустальный микрофон-2019"

В воскресенье, 3 ноября, в Ноябрьске прошло торжественное награждение лауреатов международной премии в области радиовещания "Хрустальный микрофон-2019". Максимальное количество высших наград получило самарское радио "Губерния".
Данила Бессонов стал лучшим звукорежиссером, а также получил хрустальный микрофон за первое место в номинации "Развлекательная программа" с передачей "20 лет фильмов нет" - программой о фильмах XХ века, необычных фактах со съемочных площадок, курьезах монтажа, малоизвестных интервью с актерами, режиссерами и другими действующими лицами кинолент.
Еще один "Хрустальный микрофон" достался Евгении Чеширской за передачу "Нам по пути" в номинации "Социальная программа". В ней автор рассказывает о том, как люди, попавшие в трудные жизненные ситуации, не просто нашли в себе силы выйти из них, но и помогают другим жить, общаться, быть востребованными и счастливыми.
У передачи "Культурные люди" - вторая премия в номинации "Тематическая программа". Этот проект - мостик в мир искусств. В радиостудию "Губернии" еженедельно приходят артисты кино, оперы и балета, культурные деятели, известные не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Они делятся историями успеха, творческими планами и вживую исполняют свои лучшие композиции.
"Этот конкурс получился уникальным не только для нас (радио "Губерния" впервые участвовало в нем) но и для организаторов мероприятия. По их словам, впервые одна компания взяла сразу три награды высшей пробы, до того подобного не было. А мы будем двигаться дальше, думать о новых проектах и программах, будем заботиться о том, чтобы нашим слушателям эти программы были полезны", - отметила шеф-редактор радио "Губерния" Евгения Чеширская.
Конкурс "Хрустальный микрофон" впервые провели в 2007-м на городском уровне, а уже в 2008 г. премия стала открытой и всероссийской. В этом году конкурс проводился в 13-й раз, и за престижную награду и статуэтки боролись 42 радиостанции из 35 городов страны и дальнего зарубежья, в том числе "Русское радио Америка" из США. С каждым годом премия расширяет свою географию. Лауреатов определяет жюри, в состав которого входят профессионалы радиовещания и радиобизнеса, такие как Маргарита Бондаренко, шеф-редактор "Бизнес ФМ", Алексей Зверев, главный редактор и автор интернет-издания "Радиоведущие.ру" и другие.