До конца рабочей недели в Самарской области будет тепло и ветрено

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Серия западных циклонов, траектории перемещения которых будут проходить через Верхнюю Волгу, принесут с собой волны атлантического тепла в Самарский регион. При прохождении атмосферных фронтов местами ожидаются небольшие дожди, с усилением южного, юго-западного ветра, местами до умеренного. До конца рабочей недели сохранится аномально-теплая погода, температурный режим будет на 6-8° выше средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.