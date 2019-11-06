До конца рабочей недели в Самарской области будет тепло и ветрено

Серия западных циклонов, траектории перемещения которых будут проходить через Верхнюю Волгу, принесут с собой волны атлантического тепла в Самарский регион. При прохождении атмосферных фронтов местами ожидаются небольшие дожди, с усилением южного, юго-западного ветра, местами до умеренного. До конца рабочей недели сохранится аномально-теплая погода, температурный режим будет на 6-8° выше средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.
В среду, 6 ноября, днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +6...+11 °C.
В четверг, 7 ноября, ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с.
Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +7...+12 °C.
В пятницу, 8 ноября, синоптики прогнозируют аналогичные погодные явления со снижением ветра до 5-10 м/с.