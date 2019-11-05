В Поволжском православном институте прошло первое заседаниепопечительского совета

Во вторник, 5 ноября, в Тольятти под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось первое заседание попечительского совета Поволжского православного института имени Святителя Алексия.

В состав совета вошли представители облправительства, руководители ПАО "АвтоВАЗ", ПАО "Куйбышев-азот", ЗАО "ГК АКОМ", сетевых компаний и бизнес-структур. В заседании также приняли участие митрополит Самарской и Новокуйбышевский Сергий, ректор Поволжского православного института Дмитрий Лескин, представители депутатского корпуса, почетные граждане области и города.

Перед началом заседания для членов совета и почетных гостей Дмитрий Лескин провел обзорную экскурсию по институту и рассказал о ходе строительства. Многое было сделано за последние месяцы: достроено и оборудовано выставочное пространство, бальный и спортивный зал, библиотека, у которой формируется фонд, а учебные материалы готовятся к выдаче. Губернатор помог сотрудникам проштамповать часть книг библиотечного фонда.

Открывая заседание попечительского совета, глава региона подчеркнул, что Поволжский православный институт — это уникальный духовно-образовательный комплекс. Дмитрий Азаров напомнил о высокой оценке, которую дал вузу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Самарскую область в сентябре этого года. Тогда Патриарх подчеркнул: "Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет. Вы действительно намного впереди других".

Дмитрий Азаров отметил, что на сегодня главная задача — завершить строительство института. Глава региона акцентировал внимание на том, что уже есть предприятия, которые активно помогают вузу, не только оказывают материальную поддержку, но и предоставляют строительные материалы, снабжают техникой и трудовыми ресурсами. В их числе — "АвтоВАЗ" и "КуйбышевАзот".

Ректор вуза отметил, что одна из ключевых целей института — получение статуса университета. Для этого необходимо ускорить реализацию проекта по строительству и запуску всех корпусов.

В первую очередь необходимы средства на прокладку внутренних коммуникаций — вентиляции, канализации и электросетей, на завершение отделочных работ в концертном зале, ремонт парадной входной группы и установку лифтового оборудования для обеспечения доступной среды. Затем уже — строительство общежития и благоустройство прилегающей территории.

На заседании было отмечено, что для осуществления задуманного необходимо усилить работу по поиску внебюджетных источников финансирования. Члены совета, среди которых много руководителей крупнейших промпредприятий Тольятти, выразили готовность и в дальнейшем помогать развитию вуза.