В Курумоче из самолета высадили курившего пассажира

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Самары поступило сообщение о том, что на стоянке самолета требуется присутствие полицейских. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
Как оказалось, командир воздушного судна отказал в перелете рейсом Самара - Анталья 41-летнему мужчине - жителю Читы, курившему на борту.
Стражи порядка доставили нарушителя в дежурную часть, где в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. Максимальное предусмотренное этой статьей наказание - штраф до 1,5 тыс. рублей.