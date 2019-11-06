В Курумоче из самолета высадили курившего пассажира

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Самары поступило сообщение о том, что на стоянке самолета требуется присутствие полицейских. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.