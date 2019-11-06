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Общество

В Курумоче из самолета высадили курившего пассажира

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Самары поступило сообщение о том, что на стоянке самолета требуется присутствие полицейских. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Как оказалось, командир воздушного судна отказал в перелете рейсом Самара - Анталья 41-летнему мужчине - жителю Читы, курившему на борту.

Стражи порядка доставили нарушителя в дежурную часть, где в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. Максимальное предусмотренное этой статьей наказание - штраф до 1,5 тыс. рублей.

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