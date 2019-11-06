16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область рассчитывает привлечь "Газпром" к строительству газохимического комплекса Компания "ТНП", "сдавшая" трех полковников ФСБ, продолжает борьбу за нефть Участие в конференциях дает нефтяникам Куйбышевского НПЗ бесценный опыт "Нефтеперевалка" из дела о "грязной нефти" сменила руководителя 19 молодых специалистов Куйбышевского НПЗ стали настоящими нефтяниками

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Самарская область рассчитывает привлечь "Газпром" к строительству газохимического комплекса

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область планирует привлечь "Газпром" к строительству газохимического комплекса, выпускающего продукцию малотоннажной химии. Об этом сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на областного министра промышленности и торговли Михаила Жданова.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил альтернативный проект развития нефтехимического кластера в регионе — строительство газохимического комплекса по выпуску продукции малотоннажной химии (сложных эфиров, жирных кислот) из природного газа. Мощность по природному газу составит около 1 млрд кубометров в год. В качестве партнера в реализации данного проекта планируется привлечь компанию "Газпром", с которой в настоящее время ведутся переговоры", — рассказал Жданов.

Министр уточнил, что инвестиции могут составить около 90 млрд рублей.

"В нашем понимании реализация этого проекта на территории Самарской области имеет ряд существенных преимуществ, таких как транспортная инфраструктура по сырью и перспективный рынок реализации продукции, наличие необходимых ресурсных и территориальных условий, наличие квалифицированного персонала", — пояснил Михаил Жданов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1