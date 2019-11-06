Самарская область рассчитывает привлечь "Газпром" к строительству газохимического комплекса

Самарская область планирует привлечь "Газпром" к строительству газохимического комплекса, выпускающего продукцию малотоннажной химии. Об этом сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на областного министра промышленности и торговли Михаила Жданова.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил альтернативный проект развития нефтехимического кластера в регионе — строительство газохимического комплекса по выпуску продукции малотоннажной химии (сложных эфиров, жирных кислот) из природного газа. Мощность по природному газу составит около 1 млрд кубометров в год. В качестве партнера в реализации данного проекта планируется привлечь компанию "Газпром", с которой в настоящее время ведутся переговоры", — рассказал Жданов.

Министр уточнил, что инвестиции могут составить около 90 млрд рублей.

"В нашем понимании реализация этого проекта на территории Самарской области имеет ряд существенных преимуществ, таких как транспортная инфраструктура по сырью и перспективный рынок реализации продукции, наличие необходимых ресурсных и территориальных условий, наличие квалифицированного персонала", — пояснил Михаил Жданов.