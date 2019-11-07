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Общество

Дептранс Самары опроверг информацию об удешевлении существующей стоимости проезда при оплате картой

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары дал пояснения относительно информации, появившейся в ряде СМИ о том, что рассматриваются варианты удешевления стоимости проезда в общественном транспорте при оплате с помощью безналичного расчета.

"В ряде средств массовой информации появились публикации о том, что рассматривается вопрос о снижении стоимости проезда в общественном транспорте. Публикации ссылаются на сообщение департамента транспорта администрации г. о. Самара в социальной сети Twitter о том, что рассматривается вариант, при котором безналичная оплата проезда будет дешевле. Имелось ввиду, что рассматривается вариант, при котором в будущем при изменении стоимости проезда безналичная оплата проезда может быть установлена на уровне ниже стоимости проезда за наличный расчет. Информации о том, что планируется снижение установленной в настоящее время стоимости проезда, не предоставлялось", — уточнили в ведомстве.

Напомним, дискуссия представителей департамента и одного из пользователей соцсети касалась того, что стоимость проезда в муниципальном транспорте при оплате наличными и с помощью электронных средств сравнялась и составляет 28 рублей. В то время, как раньше проехать по безналу можно было на несколько рублей дешевле.

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